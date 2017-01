Migranti: ok a nuovi CIE ma stop gestione a cooperative, chiede Damiano (PD)

"Condivido le parole del ministro Minniti e l'idea di presentare un progetto organico sui temi della sicurezza: proposta che va sostenuta e non contrastata. Per combattere la radicalizzazione bisogna - espone in un comunicato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio -, in primo luogo, combattere l'estremismo di casa nostra. Di quei politici, come Beppe Grillo, che cavalcano la paura e l'equazione immigrato-terrorista, proponendo l'espulsione di tutti i clandestini in pochi giorni. Semplice idiozia. E combattendo, contemporaneamente, le 'viole mammole' dell'accoglienza".



"Costruire, su basi nuove, Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE) in ogni regione, con capienza massima di 100 persone e vicino agli aeroporti può essere la giusta risposta purché inserita in un intervento organico che preveda accordi con i Paesi che dovranno accogliere i clandestini espulsi. - prosegue il parlamentare dem - Un suggerimento a Minniti: non affidiamo più la gestione alle cooperative che hanno calpestato le condizioni di vita dei migranti speculando su cibo, assistenza e persino sul cambio delle lenzuola. Si indìcano gare di appalto che escludano il massimo ribasso e privilegino la qualità del servizio e si istituisca un apposito Albo aperto alle cooperative che certificano una vera esperienza nel settore della migrazione e il pieno rispetto di leggi e contratti."