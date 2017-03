Licenziare causa trapianto è indegno, dice Damiano (PD). Oerlikon ci ripensa

Cesare Damiano del PD sul licenziamento, poi ritirato, di un lavoratore dopo un trapianto di fegato.

"Il licenziamento del lavoratore torinese, al suo ritorno in fabbrica dopo un trapianto di fegato, è indegno. Si tratta di un gesto riprovevole, che non ha alcuna possibile spiegazione, se non quella di un tipo di gestione aziendale irresponsabile. Nel licenziare Antonio Forchione, al quale va tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà, la Oerlikon ha dimostrato di non tener conto dei più elementari diritti dei lavoratori. Ci auguriamo dunque che l'azienda ritorni sui suoi passi e si sforzi di trovare una soluzione adeguata alle attuali condizioni fisiche del lavoratore, dal momento che quello dell'azienda è in questo caso un comportamento discriminatorio. Bene, dunque, hanno fatto le organizzazioni a indire uno sciopero di due ore su tutti i turni. Oltre che un gesto utile a spingere l'azienda a rivedere la sua decisione, i lavoratori hanno compensato con la loro solidarietà la vergognosa mancanza di umanità di cui si è macchiata la Oerlikon" commenta in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



Dopo le proteste, la Oerlikon ha infatti fatto marcia indietro e ritira il licenziamento.