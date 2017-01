Licenziamenti collettivi a Unità senza interpellare PD atto brutale, dice Damiano

"Totale solidarietà ai lavoratori dell'Unità - dichiara in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, i cui posti di lavoro sono a rischio. Bisogna assolutamente scongiurare qualsiasi ipotesi di licenziamento, a maggior ragione in una situazione in cui è prevista un'assemblea dei soci che potrebbe portare a un aumento di capitale. È incomprensibile il fatto che si voglia procedere ai licenziamenti collettivi senza interpellare le rappresentanze sindacali, il PD, che è l'azionista di minoranza, e che si escluda il ricorso preventivo agli ammortizzatori sociali. Si tratta di un atto brutale che va respinto con grande forza."