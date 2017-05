Libretto-famiglia al posto di voucher: ma non per imprese, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sui voucher.

"Gli emendamenti alla 'manovrina' verranno votati in settimana alla Commissione Bilancio. Tra gli argomenti trattati c'è quello dei voucher. Noi pensiamo che il governo non debba reintrodurli per le imprese, dopo la loro recente abrogazione. Altro discorso è per le famiglie e per il 'no profit'. In questo caso pensiamo che sia possibile e necessario legiferare da subito: abbiamo presentato, a questo proposito, un emendamento a prima firma dell'onorevole Antonella Incerti che risolverebbe la situazione con l'introduzione del Libretto-famiglia" dichiara in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.



"Per quanto riguarda i voucher per le imprese riteniamo che debba essere preventivamente convocato un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di individuare la soluzione più idonea, nello spirito del pieno rispetto del dettato costituzionale" conclude.