Legge bilancio 2018: verso rinvio innalzamento età pensione, dice Damiano

Cesare Damiano del PD sull'innalzameento dell'età pensionabile.

"Con l'avvicinarsi della discussione parlamentare sulla legge di bilancio si moltiplicano le proposte e le indiscrezioni giornalistiche. Noi lavoriamo all'idea di non far emanare dal governo il decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia relativo all'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019" assicura in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.

"La legge prevede che avvenga entro la fine dell'anno. - sottolinea il deputato PD - Ci auguriamo che l'articolo del Corriere della sera che riferisce di una disponibilità del Governo a rimandare la decisione al 2018, trovi riscontro nella realtà".



"Nel parere votato dalla Commissione Lavoro della Camera la scorsa settimana abbiamo chiesto un rinvio a giugno 2018. Su un altro fronte, quello dei licenziamenti, una correzione di rotta sarebbe auspicabile: - aggiunge - è vero che, dopo il Jobs Act, licenziare è più facile e conviene più dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Se non si interviene si moltiplicheranno casi come quello della Ericsson: licenziamenti collettivi senza ricorrere preventivamente all'uso della cassa integrazione al fine di alleviare il disagio e la disperazione dei lavoratori. Si tratta di forme barbariche di relazioni industriali alle quali la legge deve porre un argine."