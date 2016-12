Jobs Act lavoratori autonomi: incardinata la proposta di legge, annuncia Damiano (PD)

"La Commissione Lavoro della Camera ha 'incardinato' la proposta di legge sullo Statuto del lavoro autonomo. Le audizioni cominceranno il 10 gennaio prossimo. L'ipotesi è quella di portare il provvedimento in Aula alla Camera a partire dall'inizio di febbraio" annuncia in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera e relatore del Jobs Act del Lavoro autonomo.



"Tutte le forze politiche - spiega - hanno condiviso la volontà di concludere in ogni caso l'esame prima della fine della legislatura. I lavoratori autonomi rivendicano giustamente una rete di tutele sociali, e questa aspettativa non può andare delusa".



"Al tempo stesso - prosegue - l'Ufficio di Presidenza ha deciso di proseguire la discussione sui voucher attraverso l'esame delle cinque proposte di legge che sono state depositate".



"Quella del PD, della quale sono il primo firmatario, prevede una restrizione dell'uso dei voucher con il ritorno al criterio di prestazione occasionale voluto da Marco Biagi. Relatrice della proposta di legge è l'onorevole Patrizia Maestri", conclude.