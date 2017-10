Istat prende in considerazione anche diminuzione aspettativa di vita?, dice Damiano

Cesare Damiano del PD sull'aumento dell'età pensionabile.

"L'Istat annuncia che l'aumento dell'aspettativa di vita nel 2016 confermerebbe l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019. Vorremmo sapere se il meccanismo di calcolo, che si basa sul triennio 2014-2017, prende in considerazione anche la diminuzione e non solo l'aumento dell'aspettativa di vita", chiede attraverso una nota Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

"Come tutti sanno - spiega - il 2015 si è caratterizzato per una inaspettata crescita della mortalità. In ogni caso, portare l'età pensionabile a 67 anni per la vecchiaia e a 43 anni e 3 mesi per la pensione di anzianità degli uomini (1 anno in meno per le donne) è una scelta sbagliata".



"Il meccanismo va rivisto: chiediamo al governo di rimandare la decisione al giugno 2018 o, almeno, di dare attuazione alla seconda parte del verbale sottoscritto con i sindacati bloccando l'innalzamento dell'età pensionabile, già attuato nella scorsa legge di Bilancio per i lavori usuranti, anche per quelli 'gravosi' previsti dall'APE sociale', conclude.