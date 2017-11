Istat: precipita il tempo indeterminato. Damiano (PD): bonus siano strutturali

Cesare Damiano del PD commenta gli ultimi dati dell'Istat sul mondo del lavoro in Italia.

"Dall'Istat non arrivano buone notizie sull'occupazione. Quello che colpisce è che le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono precipitate - commenta in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, percentualmente, al di sotto del 10% del totale. Numeri più negativi di quelli ante Jobs Act. Finiti gli incentivi, finite le assunzioni stabili. È come dire: 'passata la festa, gabbato lo santo'. Non commettiamo lo stesso errore nella prossima legge di bilancio. Gli incentivi per l'assunzione dei giovani a tempo indeterminato devono essere strutturali e lineari, non a spot."