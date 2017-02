Incardiniamo alla Camera Carta dei Diritti dei lavoratori, dice Damiano (PD)

"Nell'incontro tra i gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato e la CGIL è stato affrontato il tema del lavoro, a partire dai contenuti della Carta dei Diritti dei lavoratori elaborata dalla Confederazione di corso Italia. Nel corso della riunione si è convenuto sul fatto che la proposta di legge di iniziativa popolare verrà incardinata nei prossimi giorni alla Commissione Lavoro della Camera, al fine di avviare un confronto approfondito e di merito sulla attuale situazione dei diritti universali che riguardano il mondo del lavoro, dipendente e autonomo" viene annunciato in un comunicato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.



"Con questa scelta di dibattito il Parlamento dovrà affrontare in modo coerente anche i temi che riguardano il lavoro e che sono attualmente in discussione alla Camera e al Senato: la legge sul contrasto alla povertà, lo Statuto del lavoro autonomo, i voucher e la responsabilità solidale degli appalti. - sottolinea - La soluzione di questi problemi, che deve avvenire prima delle elezioni, dovrà andare nella direzione di un ampliamento delle tutele e della stabilizzazione del lavoro, in un tempo nel quale l'arretramento dei diritti è stato purtroppo prevalente".