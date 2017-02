In ddl lavoro autonomo "Dis-Coll" anche per partite IVA, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del Partito Democratico riflette sulla Dis-Coll

"Ci fa piacere che, al di là dei tecnicismi parlamentari, il governo abbia finalmente annunciato di aver trovato le risorse per la Dis-Coll. Era quello che volevamo", dichiara in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"L'intervento di copertura per il solo 2017, che prevede una risorsa di 54 milioni di euro, potrà essere completato alla Camera con una normativa strutturale da inserire nel disegno di legge sul lavoro autonomo, che può essere realizzata semplicemente attraverso un emendamento. - viene precisato dal deputato PD - In caso di calo di attività e di fatturato per i collaboratori e i liberi professionisti occorre avere un ammortizzatore sociale universale".



"Sarebbe paradossale estendere le tutele ai liberi professionisti, cosa che ci apprestiamo a fare con il disegno di legge sul lavoro autonomo, e contemporaneamente toglierle ai collaboratori, che sono l'anello debole della catena" osserva infatti.