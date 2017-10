Elezioni: PD non remi contro vertice Speranza-Renzi, dice Damiano

Cesare Damiano del PD sull'incontro tra Roberto Speranza e Matteo Renzi.

"Roberto Speranza chiede di incontrare Matteo Renzi per riaprire un dialogo a sinistra e pone le sue condizioni. Un fatto positivo. Renzi risponde dichiarandosi disponibile e - commenta in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio -, a sua volta, pone le sue condizioni. Anche questo ci pare un fatto positivo. Pochi minuti dopo si scatenano i commenti e a sinistra già ci si divide tra chi plaude e chi è deluso. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Io mi iscrivo, ancora una volta, al 'genio-pontieri'."



"Se non si tratta di mosse tattiche tutte giocate in chiave pre-elettorale (e sono sicuro che non lo siano da parte di Renzi e di Speranza) - riporta infatti il deputato del Partito Democratico -, si passi all'azione. Il PD proponga di aprire un tavolo di confronto senza veti e pregiudiziali reciproche per costruire un programma comune. La posta in gioco è alta: vincere le prossime elezioni. Se andremo divisi al voto spianeremo la strada a Silvio Berlusconi e a Beppe Grillo. Per questo vale la pena provarci, senza cercare illusorie scorciatoie buone solo per fare un po' di propaganda: la strada della condivisione è sempre lunga e tormentata."