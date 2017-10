Concorso PA: in legge bilancio dare risposta ad idonei, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sugli idonei al concorso PD, che il 31 dicembre vedranno scadere le proprie graduatorie.

"In vista della discussione sulla legge di bilancio - scrive in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio -, che inizierà il suo iter parlamentare al Senato, chiediamo al Governo di dare risposte alle centinaia di migliaia di vincitori ed idonei di concorso che al 31 dicembre vedranno scadere le proprie graduatorie."



Informa in conclusione: "A tal proposito in collaborazione con il Comitato Nazionale XXVII Ottobre, abbiamo presentato una risoluzione in Commissione Lavoro con la quale chiediamo al Governo di impegnarsi affinché vengano prorogate al 31.12.2018 tutte le graduatorie vigenti e di adottare provvedimenti di tipo normativo che agevolino l'interscambiabilitá delle stesse tra varie amministrazioni pubbliche. Ci auguriamo che, il previsto pensionamento di circa 500.000 dipendenti pubblici nei prossimi 4 anni, favorisca il ricambio generazionale e i processi di innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione."