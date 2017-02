Ci sono priorità da affrontare prima di andare al voto, dice Damiano (PD)

"Gli emendamenti al disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo smart working dovranno essere presentati in Commissione Lavoro entro il 9 febbraio, mentre sono terminate le audizioni sui disegni di legge che riguardano i voucher. Al Senato, invece, si sta affrontando il disegno di legge sulla lotta alla povertà. Il lavoro parlamentare, dunque, procede con l'obiettivo di risolvere alcuni problemi urgenti legati all'emergenza sociale e del lavoro" assicura in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"Questa è la priorità e non la corsa al voto nel mese di giugno a prescindere dalla situazione di difficoltà del Paese. - chiarisce il deputato del PD - A questi argomenti potremmo aggiungere quelli dell'emergenza terremoto, della manovra correttiva che ci chiede l'Europa e la convocazione del G7 in Italia nel mese di maggio. C'è n'è abbastanza per arrivare a fine legislatura svolgendo un lavoro utile per il Paese".