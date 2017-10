Cesare Cremonini: Poetica "non è solo una canzone d'amore", dal 3 novembre

Cesare Cremonini torna in radio e dei digital stori il 3 novembre con "Poetica", primo singolo estratto dal suo nuovo album "Possibili scenari" che anticipa il tour 2018 negli stadi.

Cesare Cremonini annuncia l'uscita per il 3 novembre del suo nuovo singolo "Poetica", già in pre ordine su iTunes, mentre i fan dell'artista possono pre-salvare il brano su Spotify "per avere la stella dell'album prima di tutti".

"Poetica" è il primo estratto del nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo "Possibili scenari", la cui uscita è prevista il 24 novembre.

"'Poetica' è una ballad ma ha il sound di una band, una ritmica ossessiva e comunicativa che richiama l'eco di un accompagnamento jazz. Non è una canzone d'amore: il '…sei bellissima…' gridato nel ritornello è urlato alla vita. - spiega Cesare Cremonini - È un cocktail di benvenuto per il nuovo album, ricco di serotonina e dopamina: gli ingredienti della felicità e dell'unione tra gli esseri umani. È un brano che vuole essere cantato, ma allo stesso tempo non pretende di insegnare a cantare. È una canzone per chi ama la musica ed è, ancora una volta, una canzone per tutti".

Già fissate, infine, le prime date del tour negli stadi di Cesare Cremoni, che esordirà a Lignano il 15 giugno 2018 per proseguire a Milano, Roma, e Bologna.