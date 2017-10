Cesare Battisti e la sua rete di protezione: l'inchiesta di Terra!

Stasera in tv 'Terra!', in onda lunedì 9 ottobre su Rete4.

"Condannato a quattro ergastoli per i reati commessi quando militava nei Pac (Proletari armati per il comunismo), Cesare Battisti, grazie ad importanti amicizie politiche e diplomatiche, è sempre riuscito a farla franca. 'Terra!' in onda lunedì 9 ottobre, in seconda serata, su Retequattro, si occupa del caso Battisti ripercorrendone la carriera criminale (quattro omicidi), il percorso politico e la straordinaria abilità nel sottrarsi alla giustizia italiana. - viene reso noto - Evaso dal carcere di Frosinone nel 1981 trovò riparo a Parigi, in Messico e poi nuovamente in Francia. Infine in Brasile. Le richieste di estradizione avanzate dall Italia si sono sempre infrante contro le protezioni accordate all'ex terrorista. Due giorni fa l'arresto mentre cercava di riparare in Bolivia. Aveva con sé un'ingente somma di denaro. E poi scarcerato. L'Italia ne ha chiesto nuovamente l'estradizione".