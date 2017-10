Battisti: figlio Torregiani sa che sono innocente, fuga è stata una trappola

Cesare Battisti rivela di essere in contatto con il figlio di Pierluigi Torregiani, per il cui omicidio è stato condannato. Inoltre, l'ex terrorista dei Pac sostiene che la fuga in Bolivia è stata una trappola.

Cesare Battisti afferma di avere "una relazione con Alberto Torregiani", il figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani, per il cui omicidio l'ex terrorista dei Pac è stato condannato a 13 anni e cinque mesi di carcere.

In un'intervista al Gr1 della Rai, Battisti rivela: "Ci siamo scritti durante gli anni. L'ho aiutato a scrivere un libro. Ho lettere di Alberto Torregiani in cui mi dice testualmente che non ha nessun dubbio sul fatto che io non ho niente a che vedere con la morte del padre".

In attesa della decisione della Corte suprema brasiliana sull'estradizione, Battisti, condannato a quattro ergastoli, sostiene che in Italia si sono "inventati un personaggio che non esiste. - aggiungendo - Non c'è stata tutta questa violenza che loro dicono". "Faccio autocritica sull'uso della lotta armata. Una cosa che non poteva dare risultati per nessuno. Ho partecipato ad un'idea che era una follia" ammette quindi Battisti, assicurando "di avere compassione per le vittime" ma di essere uscito dal gruppo "prima che cominciassero gli omicidi".

Battisti ha infine negato la sua fuga in Bolivia. "Mi ci hanno portato - sostiene - era una trappola".