Treni in miniatura: la mostra alla stazione Roma Ostiense, 20 e 21 maggio

Sabato 20 e domenica 21 maggio alla stazione di Roma Ostiense la mostra Treni in miniatura.

"La stazione di Roma Ostiense ospita la sesta edizione di Treni in miniatura. La mostra gratuita di modellismo ferroviario sarà allestita nella storica Sala Presidenziale, messa a disposizione da Centostazioni" viene fatto sapere in una nota dell'azienda delle Ferrovie dello Stato.



"Sarà possibile ammirare plastici e diorami ferroviari perfettamente riprodotti in scala HO (ovvero 1:87) sabato 20 dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 21 maggio dalle 10:00 alle 18:00" prosegue Centostazioni.



Si illustra infine: "Questa edizione è dedicata alle vittime di stragi mafiose, sabato 20 maggio infatti, ricorre il 25° anniversario della strage di Capaci. La mostra è promossa dall'associazione Treni che passione, che già nel marzo 2012 aveva allestito un evento simile alla stazione di Roma San Pietro."