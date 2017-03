Campobasso: "Bach in the Subways" alla stazione treni

Torna la manifestazione 'Bach in the Subways', sabato 18 marzo presso la stazione di Campobasso.

"Grande musica dal vivo sabato 18 marzo nella stazione di Campobasso. A partire dalle mattinata viaggiatori e cittadini potranno darsi appuntamento nell'atrio biglietteria dello scalo ferroviario per ascoltare e lasciarsi sorprendere dalle composizioni di Johann Sebastian Bach, il grande musicista tedesco" fanno sapere in una nota da Centostazioni.



"Dopo il successo dell'edizione 2016, l'originale iniziativa - patrocinata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - la stazione molisana accoglierà l'esibizione degli studenti del Conservatorio cittadino di Musica 'Lorenzo Perosi'. L'iniziativa rientra nella manifestazione 'Bach in the Subways' nata nel 2011 a New York per celebrare ogni anno, tra il 18 e il 21 marzo, il compleanno di Johann Sebastian Bach" prosegue l'azienda delle Ferrovie dello Stato.



"Ad oggi coinvolge migliaia di musicisti in 40 Paesi e in 150 città - viene comunicato in conclusione -, portando la musica classica tra la gente, suscitando interesse ed entusiasmo anche in chi non ne è appassionato con esibizioni spontanee negli spazi pubblici cittadini, tra cui le stazioni ferroviarie e metropolitane."