Elezioni Catalogna 21 dicembre: "Puigdemont potrà candidarsi ma non dal carcere"

Il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis conferma che il 21 dicembre si svolgeranno le elezioni in Catalogna, precisando: "Puigdemont potrà candidarsi se non sarà arrestato prima".

Prosegue il braccio di ferro tra la Spagna e la Catalogna. Dopo la proclamazione dell'indipendenza della Catalogna da parte del presidente della Generalitat Carles Puigdemont, il governo spagnolo ha applicato l'articolo 155 della Costituzione assumendo i poteri del governo regionale e indetto nuove elezioni.

Il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis, in una intervista all'AP, cerca però di rassicurare il popolo catalano annunciando che se da una parte Madrid non accetterà mai la loro indipendenza dall'altra essere pronta ad aumentare l'autonomia della Catalogna.

Dastis conferma quindi che il 21 dicembre "si svolgeranno le elezioni secondo la legge", chiarendo che quindi "i risultati dopo dovranno essere rispettati".

Il ministro degli Esteri conferma che Puigdemont, destituito da Mariano Rajoy, potrà candidarsi alle elezioni "sempre che non venga incarcerato per aver incoraggiato il separatismo", puntualizza.

La Procura generale di Spagna ha confermato di stare valutando l'accusa di "ribellione" rivolta contro Puigdemont, un reato punibile fino a 30 anni in prigione.