Catalogna, indipendenza "arrestata". Puigdemont ricercato a livello UE

La Spagna emette un mandato di arresto europeo nei confronti di Carles Puigdemont, rifugiatosi in Belgio dopo il commissariamento della Catalogna da parte del governo di Madrid.

Ormai si può dire che l'indipendeza della Catalogna sia stata letteralmente "arrestata" dal governo spagnolo. Il giudice della Audiencia Nacional Carmen Lamela ha infatti ordinato l'arresto immediato del vicepresidente Oriol Junqueras e di sette ministri del Govern catalano. L'ex presidente Carles Puigdemont ha dichiarato invece pubblicamente la sua intenzione di non presentarsi a Madrid dove deve rispondere insieme agli altri di ribellione, sedizione e malversazione, chiedendo invece di essere interrogato in videoconferenza.

Attualmente Puigdemont non ha fornito alcuna informazione sulla sua attuale sede anche se fino a poco tempo fa si trovava a Bruxelles, Belgio, dove era andato per sollecitare (invano) la mediazione dell'Unione europea riguardo la situazione catalana.



Carles Puigdemont, insieme ad altri quattro suoi ministri, ha ribadito quindi che non tornerà in Spagna denunciando "un processo politico" nei suoi confronti.

E così, la Procura spagnola chiede per i cinque un mandato di arresto europeo "così è la normale procedura", come specifica il ¤presidente della Corte Suprema spagnola, Carlos Lesmes.