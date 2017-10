Catalogna: Puigdemont dichiarerà indipendenza? Rajoy promette dura reazione

Tutta l'Europa, e non solo, attende il discorso di Carles Puigdemont che oggi davanti al Parlamento potrebbe dichiarare l'indipendenza della Catalogna. Il premier spagnolo Mariano Rajoy assicura in tal caso la dura reazione dello Stato.

Oggi 10 ottobre è il giorno della verità per la Catalogna: alle ore 18 davanti al Parlamento di Barcellona parlerà infatti il presidente catalano Carles Puigdemont.

Stando alle passate dichiarazioni, Puigdemont dovrebbe proclamare l'indipendenza unilaterale della Catalogna che potrebbe portare ad una vera e propria guerra civile in Spagna.

Nonostante l'alta partecipazione al referendum del 1 ottobre, in questi giorni sembra infatti che il fronte scissionista si sia cominciato a spaccare e da più parti si è alzata la voce di chi invece reclama l'unione.



Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha già formalmente diffidato Puigdemont dal proclamare l'indipendenza, una mossa che farebbe scattare la dura reazione dello Stato. Rajoy ha dalla sua l'articolo 155 della Costituzione che permette di dichiarare lo stato d'emergenza, sospendere l'autonomia catalana, destituire Puigdemont, sciogliere la Generalitat e convocare elezioni anticipate in Catalogna.

Ada Colau, sindaco di Barcellona lancia un appello sia a Rajoy che Puigdemont chiedendo loro di "non prendere alcuna decisione che possa minare la possibilità di uno spazio per il dialogo" e agire "con la mente fredda e responsabile".