Catalogna: Procura incrimina per ribellione Puigdemont, che vola a Bruxelles

Carles Puigdemont è stato formalmente incriminato di ribellione, sedizione e malversazione per aver proclamato l'indipendenza della Catalogna.

Il procuratore generale spagnolo José Manuel Maza ha chiesto infatti l'incriminazione per l'ex presidente della Catalogna destituito Carles Puigdemont con l'accusa di ribellione, sedizione e malversazione.

Denunciati anche i ministri del governo e i parlamentari per aver permesso la dichiarazione d'indipendenza.



Per il momento la Procura non ha chiesto l'arresto per Puigdemont, spiegando che prima di ogni pronunciamento su possibili misure cautelari c'è necessità che gli imputati vengano ascoltati dal giudice.



Si apprende intanto che l'ex presidente della Generalitat si trova, con i suoi ministri, a Bruxelles. Secondo fonti del ministero dell'Interno di Madrid citate da LaVanguardia, l'esecutivo di Mariano Rajoy non è preoccupato per il viaggio di Puigdemont a Bruxelles.