Catalogna: Parlamento vota sì a indipendenza. Puigdemont rischia carcere

La Catalogna mette fine a settimane di incertezze: il suo Parlamento vota sì all'indipendenza e proclama la Repubblica catalana. Probabile che la Procura generale della Spagna chiederà l'incriminazione per "ribellione" di Carles Puigdemont.

Dopo settimane di incertezze, e minacce da parte del governo spagnolo, il Parlamento della Catalogna vota sì all'indipendenza. Subito dopo la proclamazione della secessione, i parlamentari si sono alzati in piedi esultati cantando l'inno catalano.

Poco prima del voto, il premier Mariano Rajoy aveva indicato Carles Puigdemont come unico unico responsabile di quanto sta avvenendo, annunciando che destituirà il presidente della Generalitat e tutto il suo governo.

La Catalogna, però, non ha ceduto alle intimidazioni ed ha concluso ciò che era iniziato il 1 ottobre con il referendum.

Con il voto segreto, il Parlamento ha costituito "la Repubblica catalana come Stato indipendente e sovrano di diritto democratico e sociale". Lo strappo ormai è compito e a questo punto si attende la reazione di Madrid, che aveva già applicato l'articolo 155 della Costituzione, privando la Catalogna della sua autonomia, e chiesto nuove elezioni entro 6 mesi. Probabile che dopo la proclamazione dell'indipendenza, la Procura generale della Spagna chiederà l'incriminazione per "ribellione" del presidente catalano Carles Puigdemont.