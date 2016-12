Cassazione: ok licenziare per profitto. Sentenza vìola art. 41 Costituzione?

In Italia l'iniziativa economica privata è regolata dall'articolo 41 della Costituzione che stabilisce debba essere "libera". Ma non solo. Subito dopo i padri costituenti hanno chiarito che ogni attività imprenditoriale "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".



Ecco perché fa discutere la recente sentenza della Cassazione che sancisce il fatto che un datore di lavoro può licenziare un dipendente non solo in caso di difficoltà economiche e in situazioni di ristrutturazioni aziendali dettate da una crisi, ma anche per "una migliore efficienza gestionale" e per determinare "un incremento della redditività dell'impresa".



I magistrati della Suprema Corte hanno spiegato infatti che "l'imprenditore è libero nel rispetto della legge, di assumere decisioni per rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione".



La Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un resort di lusso della Toscana contro la decisione della Corte di Appello di Firenze, che aveva giudicato illegittimo il licenziamento di un manager per giustificato motivo oggettivo.



Con questa sentenza (n. 25201 del 7 dicembre 2016) il profitto diventa quindi giustificato motivo di licenziamento perché per i giudici hanno deciso che per licenziare un dipendente non è necessiario "che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie" e l'imprenditore può "stabilire la dimensione dell'occupazione dell'azienda, evidentemente al fine di perseguire il profitto che è lo scopo lecito per il quale intraprende".



Si stabilisce in sostanza che i soldi sono di gran lunga più importanti della dignità umana, che si esprime anche attraverso il lavoro.