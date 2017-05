Roma: sequestrati beni per 4 milioni a famiglia imparentata coi Casamonica

Ingente sequestro ad una nota famiglia del litorale romano.

Nuovo ingente sequestro ad una nota famiglia del litorale romano, imparentata con la famiglia sinti Casamonica. Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un sequestro di beni dal valore di oltre 4 milioni, "del tutto sproporzionato rispetto al reddito percepito e dichiarato da loro e dalle persone rientranti nel loro nucleo familiare, tanto da far ritenere che tali risorse economiche costituiscano provento o reimpiego di attività delittuose" viene sottolineato dall'Arma.



Il sequestro riguarda "una palazzina condominiale sviluppata su tre piani, un appartamento e un terreno ubicati in zona Tor Vergata a Roma, una villa e 4 terreni nel comune di Ciampino, 10 autovetture e rapporti bancari accesi presso 6 istituti di credito, il tutto per un valore complessivo stimato di circa 4 milioni di euro."