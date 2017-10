Ivana Trump: solo io la vera first lady. Melania: cerca solo pubblicità

Melania Trump replica a Ivana Trump, la prima moglie di Donald, la quale ha sostenuto di essere lei la vera first lady: "Questa affermazione di una ex non ha sostanza: purtroppo è solo ricerca di attenzione e di pubblicità".

"Essendo la sua prima moglie sono io la first lady, ok?" sostiene tra il serio e il faceto Ivana Marie Zelnícková, meglio nota come Ivana Trump.

In una intervista alla ABC News per il lancio del suo libro "Raising Trump", l'ex moglie dell'attuale presidente USA da cui ha avuto i tre figli Donald Jr., Ivanka ed Eric, rivela infatti di avere il "numero diretto" della Casa Bianca e di chiamare il suo inquilino ogni due settimane.

"Ho il suo telefono, ma non voglio chiamarlo perché Melania è lì e non vorrei provocare alcun tipo di gelosia o qualcosa del genere" aggiunge quindi Ivana.

Tirata in causa, Melania Trump ha quindi replicato attraverso la direttrice della comunicazione della Casa Bianca che alla CNN puntualizza: "La signora Trump ha reso la Casa Bianca una dimora per Barron e per il presidente, ama vivere a Washington ed è onorata del suo ruolo di first lady degli Stati Uniti. - aggiungendo - E intende usare il suo titolo e il suo ruolo per aiutare i bambini, non per vendere libri. Questa affermazione di una ex, chiaramente, non ha sostanza: purtroppo è solo ricerca di attenzione e di pubblicità".