Europei pattinaggio di figura: Carolina Kostner terza dopo il corto

"Carolina Kostner incanta agli Europei di Pattinaggio di figura in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Al suo ritorno sulla grande scena internazionale tre anni dopo Sochi 2014, la pattinatrice azzurra ha deliziato tutti con il suo programma corto e ha conquistato momentaneamente la terza posizione (72.40), rompendo il dominio della Russia che ha piazzato al primo posto la campionessa uscente e del mondo in carica Evgenia Medvedeva (78.92), al secondo Anna Pogorilava (74.39), bronzo nelle ultime due rassegne continentali e in quarta posizione, Maria Sotskova (72.17)" viene diffuso in un comunicato del CONI.



"La 29enne gardanese che, a causa della lunga inattività e della bassa posizione nel ranking mondiale, si è esibita prima delle avversarie, tornerà ad esibirsi venerdì sera nel libero: la medaglia che le varrebbe il decimo podio continentale in carriera (in bacheca al momento ha 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi) non è poi così lontana. Buona la prova anche dell'altra italiana in gara: Roberta Rodeghiero è ottava con 57.77" rendono noto infine dal Comitato olimpico nazionale italiano.