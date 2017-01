Carolina Crescentini multata a Roma perché distratta alla guida, da un supplì

Anche se il post sembra essere stato rimosso, lo sfogo di Carolina Crescentini su Facebook è ormai diventato virale oltre ad aver conquistato spazio nelle pagine di gossip (e non) di molti giornali italiani.



L'attrice protagonista proprio in questi giorni della fiction Rai "I Bastardi di Pizzofalcone" ha infatti ammesso di essere stata multata dalla municipale a Roma perché distratta mentre guidava in zona Trastevere. L'attrice non stava peerò parlando al cellulare, comee forse molti posso aver immeditamente ipotizzato.



Che cosa quindi è stato motivo di distrazione? Lo rivela la stessa Carolina Crescentini scatenando l'ilarità dei suoi fan: "Beh vabbè. Sono stata appena fermata dalla municipale che mi sta facendo una multa perché stavo guidando mangiando un supplì. L'impavida Carol". L'attrice a poi aggiunto ironicamente: "Se solo mi mettessi a dieta...".