Video Il Conforto con Tiziano Ferro e Carmen Consoli: anteprima su Rai1

"Giovedì 12 gennaio su Rai1 alle 20.30 andrà in onda l'anteprima del video de 'Il Conforto', il nuovo singolo di Tiziano Ferro con la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli" viene comunicato dalla tv di Stato.



"Diretto da Gaetano Morbioli, il clip è un'esperienza visiva fuori dagli schemi per una ballad dalla produzione atipica, elettronica e priva di elementi acustici nel corpo di arrangiamento. Il tema del 'conforto' è espresso attraverso l'intenso abbraccio dei due artisti: 'Carmen Consoli - racconta Tiziano Ferro - mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa'" si segnala in conclusione.