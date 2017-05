Carlo Verdone ricorda Chris Cornell: amava tutta l'Italia e gli italiani

Anche Carlo verdone ricorda Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden morto improvvisamente all'età di 52 anni dopo un concerto a Detroit.

"Chris Cornell era l'ultima costola del 'grunge' di Seattle. Cantante fantastico, voce bellissima, potente e coinvolgente, se n'è andato a 52 anni!" scrive su Facebook Carlo Verdone, commentano la prematura ed improvvisa morte del cantante dei Soundgarden.



"Ha dato tanta energia e felicità a chi lo ascoltava. - prosegue l'attore - Mi dispiace tanto perché comincio a non avere più riferimenti musicali. Lui lo era: superstite combattente di un rock particolare, di una musica fatta a mano, senza effetti, senza trucchi".



"Marco Giallini lo conobbe nel '94 in un locale sulla Cassia. Poca gente ma preparata.

Alla fine del concerto lo accompagnò in una pizzeria, non immaginava quello che sarebbe diventato negli anni.... - ricorda Verdone - Un pensiero speciale ad un grande cantante e compositore che voleva venire ad abitare a Roma ma che amava tutta l'Italia e gli italiani. Non saremo forse in tanti a conoscerlo ma, per chi lo stimava, un ricordo oggi era doveroso. Ci ha dato tanta energia e buonumore per il suo talento. Era un grande!".