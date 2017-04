Carlo Verdone ricorda Bud Spencer: oggi avrei volato con te su Roma

Carlo verdone ricorda su Facebook come conobbe Bud Spencer, con il rimpianto di non essere salito con lui sul suo Cessna per un giro sul Lazio.

"Doveva essere il 1984. Forse eravamo a Capri, e lì per la prima volta conobbi Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer" rivela su Facebook Carlo Verdone, postando una foto che li ritrae insieme.



"Fu molto affettuoso e mi fece sedere al suo tavolo per scambiare quattro chiacchiere. - ricorda - Fummo entrambi pieni di complimenti l'uno verso l'altro: lui ricordava qualche mio personaggio, io ricordavo qualche suo film. Parlandoci compresi perché era così amato dal pubblico: era una persona di una bontà, umiltà e simpatia pacioccona unica".



"Mi disse che aveva una piccola flotta di aerei da turismo ed elicotteri che affittava, e mi invitò un giorno a fare un giro sul Lazio con un Cessna. Accettai subito (anche se all'epoca non ero tanto a mio agio sugli aerei) e ci mettemmo d'accordo per un volo che sarebbe partito dall'aeroporto dell'Urbe. - racconta ancora l'attore - A fine cena si alzò per salutarmi ed abbracciarmi: vidi 'na' montagna di 150 chili a dir poco. Mentre lo salutavo pensai al decollo con quel peso .... morale della favola, scappai di corsa da quell' invito inventandomi una scusa. 'Ma manco morto ce salgo su quel giocattolo!'".



"E così persi sicuramente un'occasione unica. - commenta infine con un po' di rimpianto Carlo Verdone - Ma era troppo grosso. Troppo. E anche io all'epoca non scherzavo tanto. Oggi che la paura non ce l'ho più avrei accettato. Peccato... Comunque era un uomo veramente delizioso. Sarà sempre ricordato con tanto affetto".