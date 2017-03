Carlo Tavecchio batte Abodi: rieletto alla Figc con 54,3% dei voti

La Figc sarà guidata per altri 4 anni da Carlo Tavecchio, che alla terza votazione (quella senza quorum) ha battuto lo sfidante alla presidenza Andrea Abodi con il 54,3% delle preferenze.

"Do atto al mio sfidante della correttezza, e ora dico che con la forza con cui ci si divide bisogna ritrovare la stessa forza per unire" commenta Carlo Tavecchio al termine dell'elezione.