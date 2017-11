Per free lance e lavoro autonomo siamo ad un bivio, dice Sangalli (Confcommercio)

Carlo Sangalli di Confcommercio sull'occupazione in Italia.

"L'Italia si conferma il Paese delle partite IVA, dei free lance, del lavoro autonomo. Un dato su tutti: tra il 2008 e il 2015 a fronte di una riduzione netta dell'occupazione complessiva, i professionisti sono cresciuti del 15% e, in quest'ambito, le nuove professioni sono aumentate di oltre il 50%, collocandosi per la quasi totalità nel commercio, nel turismo e nei servizi", sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo al convegno "Le professioni tra rappresentanze e riforme".



"Siamo di fronte ad un bivio: o valorizzare queste professionalità - chiarisce Sangalli - facendole crescere o condannarle ad un ruolo residuale, se non si risolvono i problemi strutturali della nostra economia, in particolare l'eccesso di burocrazia e di pressione fiscale". "L'impegno di Confcommercio è quello di essere sempre più casa comune di questo articolato settore, proprio per dare voce unitaria e autorevole al lavoro autonomo e professionale", assicura.