Strategia energetica nazionale: pronti a contributo tecnico, dice Federpetroli

Federpetroli Italia scrive al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

In merito alla situazione inerente l'indotto energetico italiano, Federpetroli Italia manifesta "un particolare interesse nel poter fornire un elevato contributo tecnico all'attività ministeriale nell'ambito di una nuova e delineata Strategia energetica nazionale (S.E.N.) che da più anni verte in una situazione di stallo penalizzando le aziende del comparto energetico nazionale", chiarisce la federazione in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.



Nella missiva Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia evidenzia infatti "lo stato di crisi che l'indotto energetico nazionale sta attraversando anche a seguito di una sbagliata legislazione che ad oggi ostacola e non permette alle aziende una focalizzazione mirata degli investimenti in Italia".



"L'Italia oggi più che mai è considerata Hub strategico europeo e Mediterraneo per progetti di sviluppo che da anni sono fermi sulla carta ma che non possono più attendere", si osserva in conclusione.