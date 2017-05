Fincantieri: accordo con STX France grande operazione, dice Calenda

Carlo Calenda sull'acquisizione di Fincantieri da STX France.

«Esprimo profonda soddisfazione per la firma avvenuta oggi da parte di Fincantieri dell'accordo di compravendita per l'acquisizione del 66,66% del capitale di STX France», dichiara in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.



«Si tratta di una grande operazione di politica industriale europea che darà vita ad un campione globale del settore della navalmeccanica e della cantieristica. - prosegue - Si dimostra una volta di più come l'industria possa e debba rivestire una funzione chiave nella costruzione del futuro dell'Europa così come è stata al cuore del progetto europeo fin dalle sue origini».