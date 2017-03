Dazi USA su prodotti UE e italiani? Spero non sia vero, dice Calenda

Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda commenta le indiscrezioni sui dazi che gli Stati Uniti vorrebbero applicare ad alcuni prodotti europei ed italiani.

"Le notizie riportate dalla stampa americana sono ancora delle semplici indiscrezioni che speriamo non vengano confermate nei fatti. E' vero che da dicembre l'Amministrazione USA ha avviato una riflessione sul Memorandum of Understanding del 2009 relativo a questo tema ma a oggi non ci sono state ancora iniziative ufficiali", dichiara in una nota il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda in merito ai dazi che gli Stati Uniti vorrebbero applicare ad alcuni prodotti europei ed italiani.



"In questo momento, di tutto abbiamo bisogno tranne che di tensioni commerciali che non trovano giustificazione né nel contenuto, né, tantomeno, nel contesto del fondamentale rapporto strategico tra i due più importanti partner commerciali e di investimento al mondo. - viene esposto infine dal ministro - La relazione tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per riequilibrare la globalizzazione e costruire una governance che assicuri finalmente un terreno di gioco (level playng field) regolato da parità di condizioni per tutti".