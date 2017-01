Toritto: in giro con un petardo bomba black thunder, arrestato 26enne

"Continuano i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari per garantire una sempre più efficace sicurezza pubblica. Questa volta un positivo risultato è stato conseguito dai Carabinieri della Stazione di Toritto che ieri sera - si illustra in una nota dall'Arma -, verso mezzanotte, hanno proceduto al controllo di un 26enne, incensurato, che girovagava alla stazione ferroviaria, senza una meta precisa. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i militari, dopo la sua identificazione, ad approfondire la verifica, procedendo ad una perquisizione personale che consentiva di rinvenire, nelle tasche dei pantaloni, un grosso petardo chiamato black thunder, di regolare fabbricazione italiana, ma, considerate le potenzialità esplosive del manufatto e quindi la pericolosità, per Legge l'acquisto, il porto e la detenzione di tale oggetto presuppongono il possesso di particolari requisiti e di una licenza di Polizia di Stato che il giovane non aveva. Per il 26enne sono scattate così le manette e si sono aperte le porte del carcere."