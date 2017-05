Sicurezza Agroalimentare: sequestrate 31 tonnellate di pomodoro falso Dop

Operazione dei Nuclei Antifrodi Carabinieri.

"Contrasto alle frodi agroalimentari a tutela dei comparti del biologico e dei marchi di tutela. I Nuclei Antifrodi Carabinieri - viene illustrato in una nota dall'Arma -, a seguito di accertamenti svolti sul territorio nazionale, sequestravano 31 tonnellate di concentrato, polpa e pelati di pomodoro e 9.806 vasetti di conserva di pomodoro fraudolentemente dichiarati come Dop e provenienti da agricoltura biologica, per un valore commerciale pari a 130.000 euro."



Dalla Benemerita si rivela in ultimo: "Venivano denunciate 2 persone per frode in commercio, aggravata per l'uso di denominazioni protette (artt.515 e 517 bis c.p.). Nell'ambito dei controlli preordinati finalizzati al contrasto delle frodi alimentari venivano sottoposti a sequestro anche 66 kg di alimenti congelati vari (carne, pesce e dolci), per cattivo stato di conservazione, e 50 kg di formaggio fresco a pasta filata evocante indebitamente la 'Mozzarella di Bufala Campana'. Nel corso di tali azioni di tutela del comparto agroalimentare, sia a favore degli operatori che dei consumatori, venivano elevate sanzioni per 6.000 euro."