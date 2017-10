Sequestrati 1,8 tonnellate di funghi cinesi tra Napoli e Foggia

Operazione del Nucleo Antifrodi sulla sicurezza alimentare.

Il Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno, in collaborazione con personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari, a seguito di accertamenti svolti nelle province di Napoli e Foggia, ha sequestrato 1.770 kg di funghi confezionati (in barattoli di latta e in vasetti di vetro) con la dicitura 'funghi chiodini' mentre, in realtà, si trattava della varietà 'pholiota mutabilis nameko', di origine cinese e 4.300 ettolitri di vino bianco (pari a circa 464 tonnellate di prodotto) per un valore di 500.000 euro, poiché detenuto in eccedenza rispetto alla giacenza contabile e non giustificato da alcuna documentazione. Nell'occasione venivano sequestrate anche 6.500 etichette e contestate sanzioni per 199.500 euro. - viene riferito in una nota - Le attività preventive della specialità dell'Arma hanno evitato che giungessero sulle tavole dei consumatori prodotti che avrebbero arrecato un potenziale danno alla salute e un inganno alla generalità degli utenti".