Santa Margherita Ligure: recuperato dipinto di Nicola Palizzi appena trafugato

"I militari della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno recuperato un prezioso dipinto dell'ottocento che era stato asportato in una delle ville sulle alture del sammargheritese. Durante un servizio di perlustrazione notturno, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile notava fuoriuscire dalla vegetazione una coperta di colore chiaro" espone in una nota l'Arma.



Dai Carabinieri viene riferito inoltre: "Insospettiti i militari scoprivano che sotto la coperta vi era un dipinto di grosse dimensioni e firmato da Nicola Palizzi, pittore della scuola napoletana vissuto tra il 1820 - 1870. Le ricerche esperite successivamente dai militari dell'Arma permettevano, alle prime luci dell'alba, di appurare che l'opera d'arte era stata trafugata da una delle abitazioni nei pressi del luogo del rinvenimento, che in questo periodo sono chiuse in attesa del periodo estivo."



Dalla Benemerita puntualizzano quindi: "Il sopralluogo, effettuato anche dal personale specializzato ai rilievi del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, permetteva di quantificare la refurtiva in decine di migliaia di euro in posate e quattro candelabri in argento di valore, non coperti da assicurazione."



"Il dipinto recuperato verrà restituito alla legittima proprietaria. Il quadro costituisce una delle opere più rappresentative e grandi per dimensioni dell'artista e conserva ancora la cornice originale. Non è stato mai sottoposto ad una stima certificata" concludono infine i militari.