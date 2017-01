Roma: turisti ubriachi aggrediscono ragazza russa in un pub

"Nella notte, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia e dell'8° Reggimento 'Lazio' hanno denunciato a piede libero 3 cittadine inglesi ed un cittadino maltese di età compresa tra i 23 e i 54 anni, con l'accusa di lesioni personali. Il gruppo, a Roma per turismo e proveniente da Malta, dopo aver trascorso una serata 'allegra' bevendo qualche bicchiere di troppo in un pub di via del Plebiscito, ha immotivatamente aggredito, prendendola a calci e pugni, una ragazza russa di 27 anni, anche lei a Roma per turismo, presente nel locale" viene riferito in un comunicato dall'Arma.



La Benemerita riporta infine: "La zuffa ha fatto scattare l'allarme e mentre qualche avventore ha tentato di fermare il branco, altri hanno immediatamente contattato il '112': i Carabinieri, in servizio di vigilanza dinamica nella zona, sono arrivati in pochissimi istanti sottraendo la giovane ragazza dalle grinfie dei 4 aggressori, trovati in evidente stato di ebbrezza alcolica. La vittima, trasportata all'ospedale 'Santo Spirito', è stata medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi a causa di varie ferite lacero-contuse e contusioni alla testa e al volto. Gli autori dell'aggressione sono stati portati in caserma dove sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria capitolina."