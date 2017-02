Roma: sequestri per 30 milioni di euro a 5 famiglie di origine Sinti

Sequestrati beni dal valore di 30 milioni a 5 famiglie di etnia Sinti.

"Dalle prime ore di questa mattina, personale della Dia di Roma e del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l'ausilio della Guardia di Finanza, stanno eseguendo nel territorio di Ladispoli e Cerveteri (Roma), un sequestro di beni" per circa 30 milioni "nei confronti di 5 famiglie di etnia Sinti, accomunate da stretti vincoli familiari e gravate da numerosi precedenti penali, che avevano dato vita ad un'associazione per delinquere attiva sia nel Lazio che in note località turistiche del territorio nazionale e estero" viene riportato in un comunicato dall'Arma.