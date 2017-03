Roma: scoperta bomba della Seconda Guerra Mondiale in casa di spacciatori

Scoperta una bomba da mortaio della Seconda Guerra Mondiale durante una perquisizione.

"Non finisco i guai per un romano di 55 anni, arrestato la settimana scorsa, assieme al figlio, di 30 anni, dai Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, sorpresi a spacciare droga nei pressi di una sala giochi di via Ausonia e successivamente trovati nella disponibilità, presso la loro abitazione, di una pistola calibro 6,35, risultata provento di un furto in abitazione, il 27 gennaio 2010" riporta in un comunicato l'Arma.



"I Carabinieri nei giorni scorsi, approfondendo i controlli, in modo particolare dall'esame delle chiavi trovate in possesso del 55enne, hanno scoperto che una di queste serviva ad aprire una cantina a lui in uso e di pertinenza dell'appartamento. Nel locale i militari hanno rinvenuto una bomba da mortaio, da 45mm, marca 'Brixia', di fabbricazione italiana, risalente al secondo conflitto mondiale. Si tratta di una pericolosa granata, contenente 70 grammi di tritolo e binitronaftalina, in buono stato d'uso, che è stata sequestrata e consegnata agli artificieri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per le successive operazioni di messa in sicurezza e brillamento. Per l'uomo è così scattata anche la denuncia a piede libero per detenzione abusiva di munizionamento da guerra" informa infine la Benemerita.