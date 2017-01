Roma: litiga con il marito e lo accoltella: arrestata 41enne

"Quella che sembrava una normale lite familiare si è quasi trasformata in tragedia, quando una donna, durante un diverbio con il marito, ha afferrato un coltello da cucina e lo ha colpito al torace. La donna, una 41enne della provincia di Napoli, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma" informa in una nota l'Arma.



L'aggressione è avvenuta nella sera del 14 gennaio. "Intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 presso l'abitazione della coppia in viale delle Province, i Carabinieri hanno trovato la donna ancora armata di coltello che, per sottrarsi all'identificazione, li ha minacciati arma in pugno; i Carabinieri sono riusciti prontamente a bloccarla e a soccorrere il marito ferito" prosegue la Benemerita.



I militari espongono infine: "La vittima, un 40enne romano, è stato trasportato all'ospedale 'Umberto I' e medicato per una ferita da taglio al torace sinistro e varie escoriazioni al volto, guaribili in 7 giorni. L'arrestata è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo, durante il quale dovrà difendersi dalle accuse di lesioni personali aggravate e minaccia a pubblico ufficiale. L'arma utilizzata dalla donna è stata sequestrata dai Carabinieri."