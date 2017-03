Roma: in auto e nel box cocaina e armi, 3 arresti

Arrestati per spaccio e detenzione illegale di arma tre romani.

"La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato una coppia, di 39 e 42 anni, e un 44enne, tutti romani e con precedenti, per detenzione di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma. - viene riferito in una nota - Impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via Federico Verdionois, nel quartiere Collatino, i Carabinieri hanno fermato i tre a bordo di un'autovettura, trovandoli in possesso di diverse dosi di cocaina".



"A questo punto, i militari hanno deciso di perquisire anche le rispettive abitazioni. - si precisa - L'ispezione all'interno di un box auto, in uso alla coppia, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altri 2 kg di cocaina, una pistola con 6 proiettili illegalmente detenuta e circa 2.400 euro, ritenuto provento dell'illecita attività. I tre arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli e Rebibbia Femminile".