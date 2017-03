Roma: dopo lite in famiglia aggredisce anche Carabinieri, arrestato

Arrestato un 45enne romano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

"Ha aggredito con calci e pugni i Carabinieri intervenuti nella sua abitazione per la segnalazione di una lite. Un 45enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato per questo arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale" informa in un comunicato l'Arma.



"Su richiesta giunta al 112 per la segnalazione di una lite animata in famiglia - si illustra in conclusione dalla Benemerita -, i Carabinieri sono giunti presso l'abitazione dell'uomo, in viale Palmiro Togliatti e appena aperta la porta, l'uomo, ha dato in escandescenze, aggredendoli. Dopo una breve colluttazione, i Carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo ed ammanettarlo. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma."