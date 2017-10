Roma: bevono alcol nel centro di Piazza Bologna, multati srudenti fuori sede

I Carabinieri vigilano sull'Ordinanza anti-alcol.

"La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli hanno svolto un accurato controllo, nella zona di piazza Bologna, teso a verificare il rispetto dell'Ordinanza anti-alcol del comune di Roma che vieta la somministrazione e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, oltre l'orario consentito, spesso causa di schiamazzi e risse che disturbano la quiete pubblica" fanno sapere in un comunicato dall'Arma.



"I controlli si sono concentrati nei pressi dei locali dove maggiore è la concentrazione di giovani frequentatori. Intorno alla mezzanotte i Carabinieri hanno pizzicato 9 ragazzi, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che consumavano bevande alcoliche in contenitori di vetro, all'interno dell'area verde al centro di Piazza Bologna. Tutti studenti fuori sede, sono stati multati con un verbale da 150 euro ciascuno, avendo violato l'ordinanza sindacale" evidenzia in ultimo la Benemerita.