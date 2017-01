Roma: accoltellano 53enne sardo per una birra, due arresti

"A seguito di ininterrotte indagini scattate dopo il ferimento con un coltello del 53enne originario della Sardegna - rende noto l'Arma -, avvenuto nella tarda serata di mercoledì scorso, in largo Brancaccio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, in poco tempo, sono riusciti a identificare e rintracciare due dei responsabili."



"Si tratta di un cittadino iracheno e un cittadino libico, entrambi di 24 anni e nella Capitale senza fissa dimora, sul conto dei quali i Carabinieri hanno raccolto inconfutabili indizi di colpevolezza per avere attivamente partecipato, in concorso con altre persone, ancora ricercate al ferimento. Nei loro confronti è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di lesioni personali aggravate. Anche la vittima, ancora in ospedale in osservazione, a seguito di individuazione fotografica, ha già riconosciuto i due extracomunitari" viene specificato.



"La vittima, che nella Capitale non ha una dimora stabile e negli ultimi tempi aveva trovato ospitalità a casa di amici, era solito trascorrere le serate in compagnia di un corregionale che vive in strada nella zona tra piazza Vittorio Emanuele II e piazza Dante. Durante uno di questi incontri, a cui prendevano parte altri senza fissa dimora, per una birra, il 53enne sardo è venuto alle mani con un altro uomo. Quest'ultimo per rivalsa, fiancheggiato da altri senza fissa dimora ha ferito con un coltello il 53enne" riporta in conclusione la Benemerita.