Roma: accoltella connazionale al volto, arrestato eritreo

"Per futili motivi, ha avvicinato un suo connazionale, senza fissa dimora come lui, e lo ha accoltellato al volto e al fianco. E' accaduto la scorsa notte (tra il 14 ed il 15 gennaio, ndr) in via Marsala, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, transitando nei pressi della stazione Termini, hanno notato la scena e hanno arrestato un 43enne eritreo, gravato da numerosi precedenti, con le accuse di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi" informa in una nota l'Arma.



La Benemerita evidenzia in ultimo: "I Carabinieri, dopo aver bloccato l'aggressore e recuperato il coltello, hanno soccorso la vittima, un suo connazionale di 26 anni, che è stato poi medicato all'ospedale 'San Giovanni Addolorata' per le ferite al fianco sinistro e al mento, guaribili in 10 giorni. I Carabinieri hanno sequestrato l'arma e portato l'arrestato in caserma, dove è stato custodito in cella in attesa del rito direttissimo."