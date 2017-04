Roma: 69enne apre conto corrente con documenti falsi, arrestata

Arrestata una donna che ha cercato di prelevare dei soldi con documenti falsi.

"Una donna di 69 anni, con precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà dopo aver tentato di prelevare del denaro da un conto corrente, aperto precedentemente dietro l'esibizione di documenti falsi, con le generalità di un'altra persona" illustrano in un comunicato dall'Arma.



I Carabinieri segnalano: "Nello specifico, la scorsa settimana, la donna si è presentata presso un ufficio postale del quartiere Tuscolano e ha chiesto di versare un assegno di 6.000 euro, intestato ad una persona reale, alla quale però non è mai arrivato."



"La donna arrestata, venutane in possesso in modalità ancora da accertare, si è procurata dei documenti sui quali ha inserito le generalità dell'intestataria dell'assegno. Con quei documenti ha prima aperto il conto corrente e lo ha poi versato. Ieri mattina, la donna si è recata in un altro ufficio postale dove ha cercato di prelevare 2000 mila euro, esibendo gli stessi documenti falsi. L'addetta alla cassa ha però notato subito delle anomalie, lo ha segnalato al direttore che ha poi chiamato i Carabinieri. I militari sono intervenuti in pochissimo tempo arrestando la donna per possesso di documenti falsi e sostituzione di persona. I documenti falsi sono stati sequestrati" segnala in conclusione la Benemerita.